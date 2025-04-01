Соловьев заявил, что Блиновская не сможет отправиться в зону СВО

Блогер Елена Блиновская не обладает навыками, которые могут быть полезны российской армии в зоне СВО. Об этом заявил заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«Человек, который едет в зону специальной военной операции, должен обладать военно-учетной специальностью, которая соответствует потребностям армии. Насколько я знаю, госпожа Блиновская не обладает востребованной профессией», — приводит его слова aif.ru.

По словам эксперта, вооруженным силам нужны специалисты по медицине, связи и техобеспечению. Профессия же блогера не представляет для военных никакого интереса.

«Да, ее внесли в какой-то перечень профессий, но давайте будем честны: это скорее дань моде, чем отражение реальной ситуации. Вряд ли госпожа Блиновская и ее знания действительно нужны на СВО», — сказал Соловьев.

Напомним — утром 1 апреля в Сети появилась информация о том, что осужденная на пять лет лишения свободы за неуплату налогов Блиновская подписала контракт с Министерством обороны. Никаких подтверждений данной информации не было, многие сочли ее за розыгрыш, приуроченный ко «Дню дурака».

Ранее мы писали о том, что муж «обанкротившейся» Блиновской перевел отцу материальную помощь на 9 млн рублей.