Муж осужденной Елены Блиновской перевел отцу материальную помощь на 9 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В марте 2025 года Елену Блиновскую приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Более того, с нее взыскали 587 млн рублей. Однако в распоряжение источника попал документ, утверждающий, что в семье блогерши не все плохо с деньгами. Якобы муж Елены перевел отцу материальную помощь в размере 9 млн рублей.

При этом источник сообщает, что пенсионеру, вероятно, придется вернуть полученные деньги: якобы эту сделку оспаривает в суде финансовый управляющий Блиновской.

Адвокаты Елены не комментировали новость СМИ.

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