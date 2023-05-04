Солнцев высказался об участи Блиновской и заявил, что в ее деле «фигурируют суммы в миллиард»

В последнее время все внимание публики приковано к Елене Блиновской. Не так давно стало известно о задержании знаменитости в Смоленской области при попытке бегства из РФ, и причиной этого стал ее долг перед государством в 918 миллионов рублей. О ситуации Елены поспешил высказаться Рустам Солнцев в беседе с изданием «Teleprogramma.pro».

По словам мужчины, Блиновская получила «серьезный сигнал». Рустам считает, что женщина имела такой заработок, который не мог быть вечным. Вот почему он уверен: произошедшее с Еленой станет хорошим уроком и для нее, и для людей, плативших ей деньги за курсы.

«Мошенникам обычно приносят свои кровные. В любом случае, там фигурируют огромные суммы в миллиард. Тут надо разбираться», — высказался мужчина.

Ранее выяснилось, сколько зарабатывала на своих марафонах Елена Блиновская. Подробности смотрите здесь.

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