Миллиарды на мечтах людей: сколько на самом деле зарабатывала Елена Блиновская

В конце апреля сотрудники правоохранительных органов задержали на границе с Белоруссией блогера-миллионника Елену Блиновскую. На протяжении нескольких лет она продавала в Сети так называемые «марафоны желаний», которые, по ее словам, помогали людям добиваться желаемого. На этом ныне обвиняемая заработала целое состояние, но в каком именно размере? На этот вопрос ответил юрист Михаил Алексеев.

Напомним, что всего Блиновская не заплатила государству 918 миллионов рублей. Чтобы проворачивать свои схемы, она занижала свои доходы и проходила по упрощенной системе налогов в 6%. При этом за самой Еленой числился только один бизнес, а вот на ее мужа были переписаны около десятка предприятий. Но и это не помогло блогеру оставаться безнаказанной.

После ареста по двум статьям в роскошном особняке звездных супругов был произведен обыск, кадры которого были опубликованы в Сети. Пользователи просто ахнули, когда увидели, в каких шикарных условиях жила все это время «королева марафонов», так как это не дом, а ЦУМ. В ходе расследования правоохранителям удалось установить, что Блиновская владеет двумя квартирами на Павелецкой набережной и улице Шверника за 40 и 20 миллионов соответственно, а также домом недалеко от Истры стоимостью примерно 300 миллионов рублей. В гараже же были обнаружены автомобили еще на 50 миллионов рублей.

Отдельного внимания заслуживает гардеробная Елены. Там оказалось столько эксклюзивной одежды и аксессуаров, что, если сложить их ценники, то как раз можно выкупить весь особняк. Одних только драгоценностей на десятки миллионов рублей.

И все это Блиновская позволяла себе, «исполняя мечты других людей» за символическую плату. В продаже у блогера были следующие курсы: «Марафон желаний» - 4,5 тыс. рублей (VIP - 200 тыс. рублей на первой ступени, на второй - 300 тыс.); «Стань и получишь» - 6 тыс. рублей; «Финансовый марафон» - 5 тыс. рублей; «Предназначение» - 7 тыс. рублей; «Про отношения» - 10 тыс. рублей. Также зарабатывала она и на интернет-магазине, там она продавала парфюмы, подушки для медитаций и прочие «магические» вещи для притягивая удачи.

В общей сложности, по словам юриста, зарабатывала Елена около 6 миллиардов рублей. «Общая сумма заработка зависит от многих факторов. Но если не задекларированы 918 млн, значит, общий оборот - около 6 млрд рублей», - рассказал Алексеев изданию kp.ru.

Ранее стало известно, что ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки из-за неуплаты налогов.