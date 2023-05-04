Васильев заявил, что Аллы Пугачевой не было на прощании с Зайцевым из-за нежелания внимания

В мире отечественной моды произошли большие потери. На 86-м году жизни не стало Вячеслава Зайцева. Мужчина умер от внутреннего кровотечения в одной из клиник, не приходя в сознание. 4 мая состоялось прощание с именитым модельером, однако многие звезды шоу-бизнеса на него не явились. По словам очевидцев, проститься в Зайцевым пришли только Надежда Бабкина и Сергей Зверев. Для многих являлось загадкой, почему отсутствовала Алла Пугачева, которая когда-то сотрудничала с модельером. В эксклюзивной беседе с изданием mk.ru Александр Васильев поспешил внести ясность в ситуацию.

По словам Васильева, исполнительница хита «Арлекино» приехала в Москву для того, чтобы проводить в последний путь Зайцева. Вот почему он предположил, что певица придет к месту захоронения модельера.

«А Аллы Пугачевой разве нет? Наверное, не захотела излишнего внимания», — высказался историк моды.

К слову, Александр и сам отсутствовал на прощании с Вячеславом. Васильев заявил: он «физически не смог» это сделать, поскольку находится сейчас в Париже.

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