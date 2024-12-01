«Не отказываю себе ни в чем»: беременная невестка Валерии рассказала о своем самочувствии

Беременная невестка Валерии рассказала о своем самочувствии и о том, в чем она себя ограничивает из-за положения.

Недавно стало известно, что Арсений и Лиана Шульгины во второй раз станут родителями, однако на этот раз у них родится сын. Девушка периодически выходит на связь со своими подписчиками и рассказывает им о своем самочувствии. Лиана подчеркнула, что вторая беременность проходит намного легче первой, и если бы она это знала, то уже давно бы стала во второй раз мамой.

Также невестка Валерии высказалась о питании в период вынашивания ребенка, в котором она себя старается не ограничивать. В данном случае ей важно придерживаться одного правила, но при этом не выстраивать никаких запретов в питании.

«Я не отказываю себе ни в чем, нет жестких запретов, ем все, что хочу, но не заменяю приемы пищи. То есть сначала ем нормальную еду (белок/углеводы/клетчатка), после могу побаловать себя», — объяснила девушка в личном блоге.

Кроме того, Лиана вспомнила и свою первую беременность: тогда она к этому моменту уже весила на семь килограммов больше, а перед родами вес увеличился намного больше — до 21-го. Сейчас же блогерша планирует набрать не более 12 кг. Однако, несмотря на свое желание, девушка уверена, что ей быстро удастся прийти в форму.

Напомним, что Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020-м году, а уже через год в январе у пары родилась дочь Селин. Сейчас пара находится в ожидании уже второго ребенка, которого они назовут Мироном. Девушка поделилась в личном блоге фото и видео с новой фотосессии с мужем на фоне моря и сообщила о своем положении, так как на кадрах у избранницы сына Валерии был отчетливо виден округлившийся живот.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин отреагировал на беременность невестки Лианы.