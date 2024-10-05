«Придумать смешные имена»: Seville подсказала Филиппу Киркорову, как справиться с боязнью насекомых

Seville подсказала Филиппу Киркорову, как можно бороться с фобиями.

В беседе с артистом солистка группы «Artik и Asti» призналась, что практически ничего не страшится. Ее даже не пугают различные противные живности в виде тараканов, змей или пауков. Кроме того, девушка также не боится летать на самолетах, так как спокойно относится к состоянию невесомости на большой высоте и не думает о возможности падения. По этой причине Seville не смогла называть свои фобии.

Однако Киркоров удивился мужеству коллеги и подчеркнул, что он от страха может даже в обморок упасть. По словам Филиппа Бедросовича, он не способен даже смотреть на насекомых, по этой причине не знает, как ему справиться на предстоящих съемках фильма, где надо будет взаимодействовать с живностью. При этом Seville успокоила Киркорова и дала дельный совет, как побороть фобию.

«Чтобы перестать бояться, нужно придумать смешные имена. Например, таракан Борис. И вы больше его не боитесь. Может, таракану от встречи тоже неприятно, но он же этого не показывает», — посоветовала артистка в шоу «You Want A Scandal Now?».

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал о травмах, которые получил во время съемок «Братьев».