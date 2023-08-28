Солистка «ВИА Гры» София Тарасова рассказала о разговоре с Константином Меладзе. Артистка поделилась откровением с изданием PeopleTalk.

В 2020 году коллектив известной группы был изменен. Тогда к Ульяне Синецкой присоединились София Тарасова и Ксения Попова. Несмотря на то, что деятельность коллектива приостановлена, певицы не унывают. Как выяснилось, поклонники «ВИА Гры» до сих пор ждут триумфального возвращения группы и всячески поддерживают солисток.

По словам Софии, ее популярность резко возросла. На нее обращают пристальное внимание в общественных местах и даже делают скидки в ресторанах. При этом Тарасова призналась, что не страдает звездной болезнью и не обращает внимания на критиков. Такому мудрому подходу к медийности Софию научил Константин Меладзе.

«Как-то он сказал мне: «У тебя есть все: и голос, и внешность, и карьерный рост». С тех пор я не обращаю внимания на негатив», — цитирует StarHit высказывание певицы из интервью.

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