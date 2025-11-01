Солистка «Комбинации» Иванова вышла на сцену со сломанной рукой

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова появилась со сломанной рукой на 30-й церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Несмотря на это, артистка смогла получить награду и выступить на сцене.

Для выхода в свет Иванова выбрала белый брючный костюм и блузу с блестками в тон. Звезда показала журналистам загипсованную правую руку — как оказалось, незадолго до премии Татьяна получила перелом, сообщает StarHit.

Однако травма не помешала артистке исполнить главные хиты коллектива на сцене: «Бухгалтер», Russian Girls и American Boy. После звезде 90-х вручили заветную статуэтку.

Ранее Татьяна Иванова вспомнила, как ее заживо похоронили журналисты. Однажды вышла телевизионная передача, в которой сообщили о ее смерти.

Также мы писали, что композитор группы «Комбинация» Виталий Окороков стыдится своих популярных песен.