«Вы дебилы, что такие вещи снимаете?»: солистка «Комбинации» Иванова узнала о своей смерти из телеэфира

Певица Татьяна Иванова, прославившаяся благодаря группе «Комбинация», рассказала, как ее заживо похоронили журналисты. Она призналась, что однажды вышла телевизионная передача, в которой сообщили о ее смерти.

По словам Татьяны, представители СМИ выпустили ТВ-сюжет, где говорилось об убийстве «солистки группы „Комбинация“ Татьяны Ивановой». В первую очередь, когда артистка это увидела, она позвонила маме и сказала, что с ней все хорошо. Затем она связалась с журналистами.

«Я позвонила на этот прекрасный канал и спросила, хорошо ли они себя чувствуют, как им вообще живется, спят ли они хорошо? Я говорю: „Вы дебилы, что такие вещи снимаете? Вы хотя бы герою, о котором вы это говорите, предварительно позвоните и скажите, что пойдет сюжет вот с таким вот информационным наполнением», - поделилась Иванова в YouTube-шоу «За кадром».

Выяснилось, что убитая девушка была похожа на Татьяну и ее пытались выдать за нее. Предположительно, злоумышленники пытались заработать деньги, используя двойника певицы.

Ранее Татьяна Иванова опровергла слухи о воссоединении группы «Комбинация».