Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева поделилась секретом крепкого брака. Ее слова передает Леди Mail.

В новом интервью певица заявила, что отношения — труд. Чтобы супруги были счастливы друг с другом, нужна вовлеченность в брак каждого из них. Ирина убеждена, что счастье само по себе не появится.

«Сам открываешь в себе источник счастья и несешь его в семью», — высказалась знаменитость.

Тонева призналась, что старается оберегать личную жизнь от внимания публики. Именно поэтому она почти не выкладывает в Сеть фото с супругом.

«Это ведь социальные сети. А не семейные сети. Разве семейная жизнь — это не личное?» — задалась вопросом артистка.

По словам певицы, ее муж не ограничивается танцевальной карьерой и развивается в разных областях. Он участвует в создании мультфильмов, выступает как диджей и бэк-вокалист.

Ранее хирург Мадина Байрамукова заявила, что певица Ирина Тонева стала выглядеть хуже после похудения. Подробности читайте в этой новости.

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