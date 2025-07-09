«Это был удар»: Бабенко пожаловалась на партнеров, отказавшихся играть с ней любовь в кино

Алена Бабенко рассказала, как партнер отказался с ней целоваться на съемках. Актриса раскрыла изнанку профессии в беседе с изданием «Караван историй».

В новом интервью Бабенко вспомнила, как партнер отказался с ней целоваться, хотя это было необходимо по сценарию. По словам Алены, актер сослался на ревность жены. Артистка не стала называть имя коллеги, но уточнила, что считает поступок непрофессиональным.

«По сценарию моя героиня была старше и приходила навестить его в тюрьму. Надо было сыграть поцелуй. И вдруг он говорит: «Не целуйте меня, пожалуйста, по-настоящему, потому что жена будет ревновать». Я ответила: «Не очень-то и хотелось!». Вот такие бывают партнеры», — рассказала знаменитость.

Также Алена вспомнила про другой случай, когда режиссеру пришлось вырезать целую сцену из-за нежелания актера играть любовь. По словам Бабенко, когда партнер узнал о съемке, то у него случилась истерика. Алена не скрывает, что испытывает обиду на коллегу.

«Это, конечно, был удар. Такое поведение — не только непрофессионально, но и как мужчину его охарактеризовало не ахти. Артисты всегда смущены подобными моментами, поэтому нужно войти в контакт, стать ближе, помочь друг другу. А тут… Мой организм это воспринял как пощечину», — высказалась она.

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