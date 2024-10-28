«Она выглядит не самым лучшим образом»: почему Ирина Тонева так сильно изменилась
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Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о внешности певицы Ирины Тоневой и назвала процедуры, которые помогли бы ей выглядеть лучше.
К звездным персонам всегда приковано повышенное внимание публики. Изучая свежие фото светской хроники, поклонники однозначно решили, что в последнее время очень изменилась – в лучшую сторону – певица Ирина Тонева, солистка группы «Фабрика. Мы попросили известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить по фото внешность артистки и определить, какие процедуры она делала, сколько это примерно могло стоить, были бы у нее пластические операции.
«Простите, но я буду откровенна: я не согласна, что Ирина Тонева выглядит хорошо. На мой взгляд, она выглядит не самым лучшим образом. Бывает, когда человек в возрасте старше тридцати лет экстремально худеет, то на лице это сказывается не очень хорошо. Я не знаю, в какой момент Ирина Тонева стала такой худенькой, как сейчас, но при потере веса у всех у нас уходит подкожный жир с лица, оно начинает выглядеть, мягко говоря, не очень эстетично. Возможно, это и сыграло свою роль», – поделилась эксперт.
Хирург подчеркнула, что при похудении необходимо восстановить объемы мягких тканей, а для этого существует ряд процедур.
«Я бы не советовала это делать с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты, потому что они могут притягивать воду (хотя, если мы говорим о коррекции объемов утраченных объемов костной ткани, то они тоже могут подойти). Однако если нужно восстановить объем именно мягких тканей, подкожного жира, то тут, конечно, лучше корректировать, к примеру, препаратами на основе полимолочной кислоты. Также в ряде случаев может использоваться собственный жир, взятый с других частей тела. Да, липофилинг хорошо влияет на лицо. И Ирине Тоневой я как раз посоветовала бы именно эту процедуру: у нее достаточно нависающие глазницы, поэтому ей может помочь такая манипуляция», – объяснила Мадина.
По мнению специалиста, также в случае с Тоневой ей может помочь даже ботокс, пусть даже в микродозировках.
«Судя по ее внешнему виду, она не прибегает к таким процедурам, хотя это ей точно не помешало бы. Еще очень хочется немножечко придать объем губам, потому у нее изначально тонкие губы от природы, а с возрастом они просто исчезли. На самом деле, Тоневой просто помогло бы обратить к стилисту, чтобы он посоветовал ей, к примеру, правильный оттенок волос. Сегодняшний образ однозначно добавляет ей возраста», – подытожила хирург.
Ранее хирург Байрамукова рассказала о том, какие операции делала певица Валерия.