«Она выглядит не самым лучшим образом»: почему Ирина Тонева так сильно изменилась

Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о внешности певицы Ирины Тоневой и назвала процедуры, которые помогли бы ей выглядеть лучше.

К звездным персонам всегда приковано повышенное внимание публики. Изучая свежие фото светской хроники, поклонники однозначно решили, что в последнее время очень изменилась – в лучшую сторону – певица Ирина Тонева, солистка группы «Фабрика. Мы попросили известного пластического хирурга Мадину Байрамукову оценить по фото внешность артистки и определить, какие процедуры она делала, сколько это примерно могло стоить, были бы у нее пластические операции.

«Простите, но я буду откровенна: я не согласна, что Ирина Тонева выглядит хорошо. На мой взгляд, она выглядит не самым лучшим образом. Бывает, когда человек в возрасте старше тридцати лет экстремально худеет, то на лице это сказывается не очень хорошо. Я не знаю, в какой момент Ирина Тонева стала такой худенькой, как сейчас, но при потере веса у всех у нас уходит подкожный жир с лица, оно начинает выглядеть, мягко говоря, не очень эстетично. Возможно, это и сыграло свою роль», – поделилась эксперт.

Хирург подчеркнула, что при похудении необходимо восстановить объемы мягких тканей, а для этого существует ряд процедур.