Солистка «Блестящих» Надя Ручка назвала причину утраты популярности группы

Солистка поп-группы «Блестящие» Надя Ручка поделилась мнением об актуальности коллектива. Ее слова приводит StarHit.

Как призналась артистка, в истории музыки мало коллективов, которым удавалось поддерживать популярность на протяжении 25 лет.

«В любом случае у нас достаточно концертов. Люди любят наши песни, особенно старые хиты, которых так много, что в программу едва получается вставить одну новую песню», — поделилась певица.

Ручка подчеркнула, что, несмотря на меняющийся состав «Блестящих», она поддерживает связь со всеми солистками. Исполнительница уточнила, что в минувшем году стала крестной мамой для сына бывшей участницы «Блестящих» Ани Дубовицкой. Она добавила, что ей было приятно, когда экс-коллега захотела видеть именно ее в этой роли.

Ранее певица Ирина Ортман вспомнила, как из-за Жанны Фриске не прошла кастинг в группу «Блестящие».

Также сообщалось, что экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова узнала причину странных болей в теле.