«Проблема найдена»: Ольга Орлова узнала причину странных болей в теле

Телеведущая и певица Ольга Орлова, которая недавно рассказывала о проблемах со здоровьем, сообщила, что прошла полное обследование в клинике. Об этом сообщает Super.ru.

Накануне бывшая солистка группы «Блестящие» отправилась в клинику, где сделала УЗИ рук, шеи и других частей тела, которые оказывают давление на локти. В результате артистка узнала свой диагноз и озвучила его поклонникам.

«Когда попадаешь к грамотным специалистам, то и проблема найдена сразу», — написала Ольга Орлова в своей соцсети.

Как оказалось, певице диагностировали остеоартрит с преимущественным поражением локтевых суставов, остеохондроз позвоночника и системный остеопороз. По словам Ольги Орловой, ей уже назначили лечение.

Напомним, недавно Ольга Орлова начала жаловаться на проблемы со здоровьем. Так, знаменитость призналась, что уже полгода испытывает сильные боли в руках. Однако врачи не могли определить, в чем причина. После этого телеведущая сообщила о новом непонятном заболевании, из-за которого у нее появились боли в шее.

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