Ирина Ортман вспомнила, как из-за Фриске не попала в «Блестящие»

Российская певица Ирина Ортман рассказала, как в начале карьеры из-за Жанны Фриске не прошла кастинг в группу «Блестящие». Об этом пишет aif.ru.

По словам артистки, в кастинге участвовало большое количество людей. В жюри находились Жанна Фриске, создатель «Блестящих» Андрей Шлыков, их директор и еще одна девушка. Благодаря эффектному исполнению песни Ортман удалось моментально удивить жюри.

«Я спела. Мне сказали: „Классно ты поешь! Зачем тебе группа? Сольно пой“. Мне, конечно, приятно было слышать такое, но с другой стороны, я поняла, что меня просто сливают», — заявила Ортман.

Кроме того, исполнительница поделилась советами, которые она получила от создателей «Блестящих». Так, одной из рекомендаций будущей звезде стало похудение.

«Сказали, что пою круто, но надо еще было сексуально выглядеть», — добавила певица.

В итоге место в «Блестящих» получила Ксения Новикова, которая до этого являлась участницей группы «Класс». Ирина призналась, что в тот момент связала такое решение с большой известностью победившей претендентки.

«И с „Фабрикой“ я думала так же — все по блату и телевидение такое место, куда обычные люди не попадают. Но… вот я попала», — заключила Ортман.

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