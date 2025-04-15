32-летняя солистка Artik & Asti Севиль прокомментировала новости о своей беременности. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В апреле 2025 года состоялась музыкальная премия, на которой Севиль появилась в розовом блестящем платье в пол. Наряд артистки подчеркнул округлившиеся формы, после чего появились слухи о ее беременности. Спустя несколько недель Севиль появилась на другом мероприятии, где опровергла подобные сообщения. На вопрос журналистов о том, можно ли ее поздравлять с радостным событием, певица лаконично ответила: «Нет!».

На мероприятии знаменитость появилась в классическом костюме, надев белую рубашку и бабочку.

Напомним, весной 2024 года она получила предложение руки и сердца от возлюбленного TONI.

Ранее в Перми почти на полгода перенесли концерт группы Artik & Asti по техническим причинам. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце сбежала от журналистов, услышав вопрос про травлю сына Тимофея.