«До свидания!»: Агата Муцениеце сбежала от журналистов, услышав вопрос про травлю сына Тимофея

Актриса Агата Муцениеце не стала отвечать на вопрос журналистов, касающийся ее сына Тимофея. Сотрудники прессы пытались выяснить, действительно ли мальчика травят в школе из-за танцев мамы в кабаре, однако звезда «Закрытой школы» предпочла сбежать.

Агата появилась на светском мероприятии вместе со своим возлюбленным Петром Дрангой. В разговоре с журналистами она отметила, что никогда не слышала критику в адрес своих провокационных выступлений. Она также предложила сходить в театр и посмотреть постановку, прежде чем высказываться против нее. Однако как только Муцениеце услышала, что ей пытаются задать вопрос о сыне, то тут же ретировалась.

«До свидания!» - резко закончила разговор Агата. Ее цитирует Super.ru.

Напомним, что, по словам друзей актера Павла Прилучного, конфликт Тимофея с матерью произошел как раз из-за ее танцев. Якобы мальчика затравили в школе из-за поведения его родительницы, поэтому он пожелал отдалиться от нее и переехать к отцу.

Сейчас Тимофей по-прежнему живет с папой и отказывается общаться с мамой. Версии у сторон разные – адвокат Прилучного заявляла, что Агата сама не хочет связываться с сыном, а юрист актрисы опровергала это и говорила, что Павел сменил наследнику номер телефона и нанял охрану.

Ранее Агата Муцениеце назвала сына Тимофея «откидышем».