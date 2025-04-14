Концерт группы Artik & Asti в российском городе перенесли на полгода

В Перми почти на полгода перенесли концерт группы Artik & Asti. По информации портала 59.ru, это связано с техническими причинами.

Выступление коллектива, известного хитами «Грустный дэнс», «Девочка, танцуй», «Качели», «Гармония», «Все мимо», «Истеричка» и т.д., перенесли всего за несколько дней до события. Зрителей ждали в СК им. Сухарева 15 апреля. Но за четыре дня до шоу в соцсетях появилось предупреждение, что концерт переносится на 14 октября.

Судя по официальному сайту коллектива, решение связано с техническими причинами, но какими именно – неизвестно.

СМИ отмечают, что купившие билеты зрители могут прийти с ними на выступление в новую дату.

Напомним, что группа была создана в 2010 году. Продюсер Артем Умирихин, выступающий под псевдонимом Artik основал коллектив. До 2022 года солисткой была Анна Asti, но потом ее заменила певица Севиль. Сейчас она выступает без продюсера.

Ранее мы писали о том, что Николай Носков во второй раз отменил концерт в Санкт-Петербурге из-за болезни.