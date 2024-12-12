Солиста «Морального кодекса» Сергея Мазаева разыскивают приставы

Солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева разыскивают судебные приставы и налоговая. ФССП возбудила исполнительное производство, а ФНС выставила музыканту крупный счет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Приставы начали производство из-за 4000 тысяч штрафа за несвоевременно предоставленные данные в ФНС от продюсерского центра «Мазай коммуникейшенс». Пока решался вопрос, налоговая выставила новый счет на 95 тысяч рублей.

На данный момент представители артиста не комментировали новость в СМИ.

Ранее сайт «Страсти» выяснил, куда пропал Мазаев из «Морального кодекса». Подробности читайте в этом материале.

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