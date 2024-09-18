Алкогольная зависимость, внебрачная дочь и госпитализация: куда пропал Мазаев из «Морального кодекса»

«Первый снег», «Где ты?», «До свидания, мама!» – эти хиты стали визитной карточкой группы «Моральный кодекс». Бессменным лидером коллектива на протяжении уже 35 лет является певец Сергей Мазаев. Его называют не только фронтменом, но и идейным вдохновителем, а также инструменталистом.

Поклонники обсуждают не только творчество артиста, но и его личную жизнь, которую Сергей не комментирует. Как прошло детство Мазаева без отца, почему он забрал документы из МГУ, как развелся с женой, скрывал внебрачную дочь от второй супруги и чуть не умер от алкогольной зависимости, читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы расскажем, что происходит со здоровьем певца, выступает ли он сейчас и за какой гонорар.

Биография и творческий путь Сергея Мазаева

Сергей Владимирович Мазаев родился 7 декабря 1959 года в Москве. Родители развелись, когда ему было всего четыре месяца. Мать встретила мужчину, которого полюбила, вышла замуж и отдала ребенка на воспитание бабушке. В интервью певец признавался, что так было даже лучше, потому что мама работала с утра до вечера и была простой советской женщиной. Биологический отец постоянно попадал в тюрьму за преступления.

«Мне жаль, что я не знал отца. Два раза видел мельком. Говорят, он пел очень хорошо. Папу посадили в тюрьму. У них с мамой трагедия какая-то произошла. От меня ее скрыли. Все умерли, так ничего и не рассказали», – признавался музыкант в передаче «Мой герой».

Мальчик учился в школе с физико-математическим уклоном и с раннего детства увлекался музыкой. Он посещал кружок горнистов и барабанщиков. Несмотря на увлечения, подростком он находил время для хулиганств и пропадал во дворе. Мазаев рассказывал, что попробовал первую сигарету в семь лет. Бабушка не справлялась, поэтому и выбрала для него музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова по классу кларнета, потом он поступил в институт имени Гнесиных.

Доучиться у Сергея не получилось из-за армии. Но парень попал в музыкальную роту и стал участником творческого объединения имени Жуковского. В составе военного оркестра Московского гарнизона он выступал на трех парадах, посвященных Дню Победы на Красной площади.

После армии у него еще была идея получить высшее образование, он даже поступил на экономический факультет МГУ. Но доучиться снова не получилось, после второго курса Сергея привлекла эстрада, и он забрал документы.

В середине 1980-гг. певец начал сотрудничать с разными музыкальными группами и активно выступал в столичных ресторанах. Он был участником таких коллективов, как: «Автограф», ВИА «Музыкальный семестр» (МГУ), ВИА «Здравствуй, песня».

В 1989 году Мазаева пригласили стать солистом рок-группы «Бриллиантовая рука», которую продюсировал Павел Жагун. Помимо Сергея, были приглашены гитаристы Александр Солич и Николай Девлет-Кильдеев. Через некоторое время коллективу выбрали новое название – «Моральный кодекс», которое существует до сих пор. Сергей является не только солистом коллектива, но также играет на саксофоне и гитаре.

Группа выпустила шесть студийных альбомов, последний из которых «Зима» вышел в 2014 году. «Моральный кодекс» задумывалась как проект, выпускающий одновременно остроумные и философские роковые композиции. Самые популярные из них: «До свидания, мама!», «Я выбираю тебя», «В твоих глазах», «Где ты?», «В ожидании чуда», «Актриса».

При этом Мазаева интересовали и другие направления в творчестве. Так, в 2011 году он организовал эстрадный оркестр и стал его художественным руководителем, а также солистом. Мужчина играет на саксофоне, флейте и тромбоне. А через два года он создал музыкальный коллектив QUEENtet, где играет сам с музыкантами. Они исполняют произведения композиторов: Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Клода Дебюсси, Феликса Мендельсона и др.

Кроме того, Мазаев сотрудничал и с другими музыкантами: записывал треки с Александром Барыкиным и «Бригадой С», Натальей Ветлицкой и Игорем Бутманом. Смежно развивал джазовые проекты с Игорем Матвиенко и Юрием Цалером.

У артиста также есть свой продюсерский центр «Мазай коммуникейшенс», который включает звукозаписывающие и издательские функции.

В 2010 году Мазаев получил звание Заслуженного артиста РФ. В 2012 и 2018 гг. был доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, в 2018 г. – кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.