Алкогольная зависимость, внебрачная дочь и госпитализация: куда пропал Мазаев из «Морального кодекса»
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«Первый снег», «Где ты?», «До свидания, мама!» – эти хиты стали визитной карточкой группы «Моральный кодекс». Бессменным лидером коллектива на протяжении уже 35 лет является певец Сергей Мазаев. Его называют не только фронтменом, но и идейным вдохновителем, а также инструменталистом.
Поклонники обсуждают не только творчество артиста, но и его личную жизнь, которую Сергей не комментирует. Как прошло детство Мазаева без отца, почему он забрал документы из МГУ, как развелся с женой, скрывал внебрачную дочь от второй супруги и чуть не умер от алкогольной зависимости, читайте в материале сайта «Страсти».
Также мы расскажем, что происходит со здоровьем певца, выступает ли он сейчас и за какой гонорар.
Биография и творческий путь Сергея Мазаева
Сергей Владимирович Мазаев родился 7 декабря 1959 года в Москве. Родители развелись, когда ему было всего четыре месяца. Мать встретила мужчину, которого полюбила, вышла замуж и отдала ребенка на воспитание бабушке. В интервью певец признавался, что так было даже лучше, потому что мама работала с утра до вечера и была простой советской женщиной. Биологический отец постоянно попадал в тюрьму за преступления.
«Мне жаль, что я не знал отца. Два раза видел мельком. Говорят, он пел очень хорошо. Папу посадили в тюрьму. У них с мамой трагедия какая-то произошла. От меня ее скрыли. Все умерли, так ничего и не рассказали», – признавался музыкант в передаче «Мой герой».
Мальчик учился в школе с физико-математическим уклоном и с раннего детства увлекался музыкой. Он посещал кружок горнистов и барабанщиков. Несмотря на увлечения, подростком он находил время для хулиганств и пропадал во дворе. Мазаев рассказывал, что попробовал первую сигарету в семь лет. Бабушка не справлялась, поэтому и выбрала для него музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова по классу кларнета, потом он поступил в институт имени Гнесиных.
Доучиться у Сергея не получилось из-за армии. Но парень попал в музыкальную роту и стал участником творческого объединения имени Жуковского. В составе военного оркестра Московского гарнизона он выступал на трех парадах, посвященных Дню Победы на Красной площади.
После армии у него еще была идея получить высшее образование, он даже поступил на экономический факультет МГУ. Но доучиться снова не получилось, после второго курса Сергея привлекла эстрада, и он забрал документы.
В середине 1980-гг. певец начал сотрудничать с разными музыкальными группами и активно выступал в столичных ресторанах. Он был участником таких коллективов, как: «Автограф», ВИА «Музыкальный семестр» (МГУ), ВИА «Здравствуй, песня».
В 1989 году Мазаева пригласили стать солистом рок-группы «Бриллиантовая рука», которую продюсировал Павел Жагун. Помимо Сергея, были приглашены гитаристы Александр Солич и Николай Девлет-Кильдеев. Через некоторое время коллективу выбрали новое название – «Моральный кодекс», которое существует до сих пор. Сергей является не только солистом коллектива, но также играет на саксофоне и гитаре.
Группа выпустила шесть студийных альбомов, последний из которых «Зима» вышел в 2014 году. «Моральный кодекс» задумывалась как проект, выпускающий одновременно остроумные и философские роковые композиции. Самые популярные из них: «До свидания, мама!», «Я выбираю тебя», «В твоих глазах», «Где ты?», «В ожидании чуда», «Актриса».
При этом Мазаева интересовали и другие направления в творчестве. Так, в 2011 году он организовал эстрадный оркестр и стал его художественным руководителем, а также солистом. Мужчина играет на саксофоне, флейте и тромбоне. А через два года он создал музыкальный коллектив QUEENtet, где играет сам с музыкантами. Они исполняют произведения композиторов: Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Клода Дебюсси, Феликса Мендельсона и др.
Кроме того, Мазаев сотрудничал и с другими музыкантами: записывал треки с Александром Барыкиным и «Бригадой С», Натальей Ветлицкой и Игорем Бутманом. Смежно развивал джазовые проекты с Игорем Матвиенко и Юрием Цалером.
У артиста также есть свой продюсерский центр «Мазай коммуникейшенс», который включает звукозаписывающие и издательские функции.
В 2010 году Мазаев получил звание Заслуженного артиста РФ. В 2012 и 2018 гг. был доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, в 2018 г. – кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина.
Бизнес Сергея Мазаева
Певец пробовал свои силы в бизнесе и даже открыл ресторан в центре Москвы. Но заведение «Гороховое поле» приносило только убытки, так что мужчина его продал.
Что касается продюсерской компании, то она существует до сих пор. Как выяснил сайт «Страсти» их открытых источников ФНС России, продюсерский центр певца Сергея Мазаева задолжал 43 тысячи рублей налогов.
Певец Сергей Мазаев с 2005 года владеет продюсерским центром и звукозаписывающей студией ООО «Мазай коммуникейшенс». Кроме продвижения артистов, лейбл занимается и рекламой самого Сергея Мазаева. Отчетность о прибыли организации музыкант в последний раз публиковал аж в 2016 году — тогда, согласно публичным данным, доходы компании составили 42 миллиона рублей.
При этом, по состоянию на 9 мая 2024 года, согласно открытым источникам, ООО «Мазай коммуникейшенс» задолжала 43 тысячи рублей перед ФНС. Из них 42 849 рублей за торговый сбор и 150 рублей пени.
Карьера Сергея Мазаева в кино
Впервые на экране Сергей Мазаев появился в 1979 году. Еще в молодом возрасте он сыграл в фильме «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Ему досталась роль саксофониста в ресторане «Астория». Даже эпизодическая роль стала настоящим выигрышем для парня, так как ленту признали культовой и легендарной.
В 1993 году певцу досталась второстепенная роль в «Старых песнях о главном», а затем его пригласили принять участие в двух продолжениях музыкального фильма. В 1997 г. Он снялся в «Новейших приключениях Буратино» в роли кота Базилио.
Также в фильмографии Мазаева есть фильмы: «Апрель» (2001, режиссер Константин Мурзенко), «Копейка» (2002, Иван Дыховичный), «Обитаемый остров» (2009, Федор Бондарчук) и др.
Критик об актерской карьере Сергея Мазаева
Кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о карьере Сергея Мазаева в кино.
«То, что его практически не снимали – это трагическая ошибка нашего кино, конечно. Достаточно посмотреть на Мазаева в фильме «Копейка», где он играет кузнеца. Да и вспомнить его где бы то ни было, чтобы увидеть, что от него исходит нереальная харизма. Он дико запоминающийся, у него не просто мужнее начало, на которое всегда есть голод в любом кино, особенно сегодня. Но я бы сказал, что это мужественный монстр, очень интересная фактура. Это безусловно идеальный исполнитель паханов, очень крутых начальников. Более того, он проявил себя как хороший актер, потому что его никто не дублировал, говорит он сам. От него и в голосе эта мощь исходит», – поделился кинокритик.
Шпагин отметил, что Сергея Мазаева можно было «раскрутить» до актера Михаила Ульянова. Кроме того, он сравнил певца с Кустурицей, который поздно появился на экране, но запомнился всем благодаря «нереальной мощи» и «магии».
«И у Мазаева есть вот эта магическая, монстрообразная мощная харизма. Я думал, что после «Копейки» его будут снимать по полной программе, но нет, не начали. Очень жаль, так что Мазаев наша трагически несостоявшаяся киносудьба. Ошибка нашего кино, что мы не открыли в нем мощную харизматичную экранную фигуру», – добавил кинокритик.
Личная жизнь Сергея Мазаева
Вокруг Сергея Мазаева всегда было много женщин, но он никогда не любил рассказывать о личной жизни. Известно, что свою первую жену он встретил после армии. Девушка по имени Ольга жила с ним в одном доме. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, они сыграли свадьбу и стали жить в квартире родителей. У них родился сын Илья, но в трехлетнем возрасте супруги приняли решение о разводе.
В интервью Сергей вспоминал, что в 1995-м хотел уехать с группой на Запад. Они планировали устроить жизнь и привезти туда детей с женами, но Ольга не согласилась на переезд из-за обид.
«Ей подкинули фотографию одной женщины, с которой я тогда общался, ну изменял. Чувство вины перед Ольгой у меня было, пока она не вышла замуж. Она меня частично простила», – делился певец в эфире шоу «Секрет на миллион».
Несмотря на некрасивую историю, бывшие супруги смогли сохранить общение ради ребенка. Но сначала Мазаев виделся с сыном редко. Они сблизились, когда наследник пошел в школу и стал заходить к отцу в гости.
«Поворотный момент в судьбе — это когда папа подарил на 14-летие электрогитару. В школе уже хотели собрать группу, тут же сделали это», — рассказывал Илья.
Наследник знаменитости окончил географический факультет МГУ и работал в научно-исследовательском институте. При этом он очень любит музыку и помогает отцу в студии.
Второй супругой Сергея стала девушка по имени Галина Волкова. Их знакомство состоялось в 1996 году, когда мужчина впервые увидел 18-летнюю красавицу с ровной осанкой. В интервью он вспоминал, что завидовал тому, кто станет отцом ее детей. Сам певец не собирался начинать отношения с такой юной особой. Но ничего не смог сделать со своими чувствами.
Сергей ухаживал за Галиной три года, а в 1999 предложил выйти за него замуж. В браке у них появились дочь Анна и сын Петр.
«Я был на родах, у меня нет никакой брезгливости, Галя — это же мое, кусок меня. Я перерезал пуповину. Мы с Галей будто стали единым целым», — делился счастливый отец.
С годами Сергей Мазаев становился все более популярнее, вокруг него вились поклонницы, его окружали слава и алкоголь. В какой-то момент певец оказался у края и мог потерять всё.
Как вредные привычки чуть не сгубили брак и карьеру Сергея Мазаева
Еще до второго брака у Сергея были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, но благодаря жене он бросил вредные привычки и полностью отказался от спиртного. Все изменилось в 2018 году, когда Мазаев снова начал употреблять. Ситуация усугубилась после концерта в честь Дня Победы. Мужчина позднее жаловался на одиночество, объясняя свой поступок.
«Я очень хотел, чтобы мои близкие люди пришли. А они не пришли, Галя не пришла. Мне настолько стало горько, что я решил расслабиться и употребить наркотики прямо там, на месте. А потом незаметно стал пользоваться этим, как лекарством. Галя знала, но ничего не могла сделать», – делился Сергей.
С этого момента у него началась тяжелая зависимость, на которую обратил внимание Николай Фоменко. Испугавшись за друга, мужчина позвонил Федору Бондарчуку и попросил найти хорошего врача. Мазаева отправили на реабилитацию в клинику, сначала он 10 дней пролежал в палате для детоксикации, а после его перевели в обычную палату. Певец ходил на групповые занятия и работал с психологом.
Артист признавался, что самая тяжелая для него зависимость – алкогольная.
«Запои у меня были по месяцу, пил каждый день. При этом как тумане работаешь, живешь, а внутри организм разрушается. Если бы не друзья и моя семья, я бы давно уже умер, это точно. Я пробовал практически все, что существует, и от всего, кроме алкоголя, освободился сам. Я девять раз срывался, чуть не умер», – говорил звезда.
Супруге приходилось мириться не только с пагубными пристрастиями мужа, но и обилием женщин вокруг него. У Сергея были мимолетные романы, его окружали слухи об отношениях с Натальей Ветлицкой и Светланой Бондарчук. Настоящим испытанием для Галины стала новость о том, что у Мазаева есть внебрачный ребенок от украинской журналистки.
Певец открыто рассказал о том, что это случилось в конце 90-х, когда от него ушла любимая женщина по имени Наташа. По словам мужчины, она не видела с ним перспектив.
«Я страдал, неудача меня прибила, стал комплексовать, пить. Закрутил мимолетный роман, даже не жили вместе. Дочь назвали Наташей, я не отказывался от нее, помогал. Это тяжелая рана на моем сердце, что я недостаточно внимания уделял ей», – признался Сергей.
Мазаев отмечал, что девушка живет в США и учится в киноколледже. Мужчина не стал говорить об этом супруге Галине, но женщина все равно узнала правду при «не очень удачной ситуации».
«Напряглась, что у меня есть какие-то секреты», — добавлял артист.
Несмотря на проблемы в браке и вредные привычки, Галина не бросила мужа и поддерживает его до сих пор.
Сваха рассказала, почему жена Сергея Мазаева сохранила брак с артистом
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала личную жизнь певца Сергея Мазаева и объяснила, почему он до сих пор привлекает внимание женщин.
Во времена 90-х, когда в нашей стране появилась свобода, музыкальная богемная тусовка состояла не только из звезд эстрады, но и из селебрити того времени, что вряд ли подразумевало праведный образ жизни, где присутствовал не только алкоголь, но и более тяжелые пороки. Многих популярных людей, кто был в то время на волне, погубили вредные привычки. «Мазая» также не обошли стороной пагубные страсти, и во многих интервью он признавался в своих зависимостях, срывах и новых отсчетах жизни в трезвости.
«Сергей родился под знаком огненного «Стрельца», 7 декабря. Семерки – люди фартовые, везунчики по жизни, настоящие счастливчики. «Стрельцы» – одни из самых позитивных, сильных, рисковых, выносливых людей на планете. У них никогда нет камня за пазухой, даже если они совершают ошибки и делают кому-то больно, то это точно происходит не специально», – поделилась сваха.
Многие задаются вопросом, как же жена Мазаева столько лет находится рядом с ним, прощая мужу не только пагубные пристрастия, но и обилие женщин, а также тайну о внебрачной дочери?
«Если посмотреть на звезд шоу-бизнеса, которые «завязали» с зависимостями, то мы увидим очень талантливые, харизматичные, внутренне наполненные личности, которые пришли к трезвости долгим непростым путем титанических усилий и работы над собой, что позволило им понять про жизнь много такого, что недоступно большинству «идеальных» людей, которые выпивают бокал шампанского на Новый год. И Сергей Мазаев именно из таких. Уверена, что он безмерно любит свою семью, невероятно ценит то, что его жена для него не только любимая женщина, но и друг, и брат, и партнер, с которым не страшно «…и в горе, и в радости». Ну как такого не простить?» – добавила сваха.
Сергей Мазаев поддерживает участников СВО
Музыкант часто выражает свое мнение с помощью творчества. В декабре 2023 года он выступил перед участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в филиале № 8 Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко. Сотрудники центрального аппарата ФССП России рассказали, что бойцы тепло встретили артистов, аплодировали им и подпевали.
«Ребята получили заряд бодрости и добрые слова поддержки от мастеров искусства», – говорится в сообщении.
В 2014 году в интервью «Российской газете» лидер «Морального кодекса» говорил, что коллектив перестали приглашать выступать на Украине за пару лет до Майдана. При этом мужчина подчеркивал, что украинский язык ему нравится.
«Да и вообще украинцы — наши братья, всегда были одними из самых близких нам народов. Поэтому мне особенно жаль, что оттуда идет сегодня так много глупостей! Прежде всего по отношению к русскому языку», — делился мнением певец в 2014 году.
В интервью 360.ru у певца поинтересовались, как он относится к уехавшим из РФ артистам. Он заявил, что после их отъезда российская эстрада ничего не потеряла. Так как, к примеру, Алла Пугачева «давно сошла с дистанции» и ничего нового не сочиняет.
Проблемы со здоровьем и что происходит с Сергеем Мазаевым сейчас
В октябре 2023 года Сергей Мазаев неожиданно объявил об отмене своего выступления на концерте, посвященном 50-летию экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Он рассказал о проблемах со здоровьем.
«У меня проблемы со здоровьем. Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы», –делился Мазаев с «Абзацем».
Певцу предстояла операция по удалению опухоли, но он перенес ее на январь ради новогодних корпоративов. Больше он эту ситуацию никак не комментировал.
В июле нынешнего года пришли новости об ухудшении здоровья Мазаева. СМИ писали, что артиста увезли в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске. По данным Mash, у музыканта был острый приступ панкреатита. Выступление отменили.
В больнице подтвердили нахождение артиста в хирургическом отделении. На следующий день в правительстве Калининградской области заявили, что врачи не обнаружили у Сергея патологий, угрозы жизни нет. Но в группе объявили о переносе самых ближайший концертов.
Уже через несколько дней лидера «Морального кодекса» выписали из больницы. Но поклонники заметили, что в СМИ имя певца давно не упоминали. При этом Мазаев до сих пор занимается творчеством и дает концерты.
Так, 23 сентября состоится выступление группы в Санкт-Петербурге. А 1 ноября «Моральный кодекс» даст большой юбилейный концерт в Москве в честь 35-летия коллектива. Также в сентябре пройдут выступления коллектива QUEENtet Сергея Мазаева. Поклонники отмечают, что Сергей выглядит здоровым и отдохнувшим, танцует и поет.
Продюсер о заработках и популярности Сергея Мазаева
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о популярности и гонорарах певца Сергея Мазаева из группы «Моральный кодекс».
«В свое время он хорошо поднял ставку – ценовую политику, а после стал сотрудничать с организаторами, делал какие-то скидки. На сегодняшний день он зарабатывает от 1,5 до 3 млн рублей», – заявил продюсер.
Дворцов отметил, что Сергей Мазаев до сих пор остается популярным артистом.
«Я бы сказал, что он – шлягер. Его часто заказывают на корпоративы, мероприятия, капустники. Он часто участвует в сборных концертах. Его популярность никуда не ушла, он артист, который поддерживает свою славу и звездный статус. И это прекрасно, ведь всегда все зависит от членов команды – как команда работает, так артист и плывет», – объяснил Сергей.
Продюсер высказался и о райдере группы. Он подчеркнул, что у большинства артистов в райдере есть алкоголь – виски, коньяк, водка, ром, текила.