Суд заставил Шнурова вернуть аванс за сорванные концерты в Москве и Петербурге

Российский певец Сергей Шнуров был вынужден вернуть организаторам его концертов в Москве и Санкт-Петербурге, которые были запланированы на осень 2023 года, но не состоялись, взятые им в качестве аванса деньги. Об этом 11 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, вытаскивать из музыканта круглую сумму в 165 млн рублей, которую он не захотел отдавать после отмены выступлений в «Лужниках» и на «Газпром Арене», пришлось через суд — и даже здесь дело увенчалось успехом не с первого раза.

«Изначально московский суд оставил деньги артисту. Но сегодня арбитражный апелляционный суд отменил решение и встал на сторону главы корпорации PMI Евгения Финкельштейна. Итого он получил 140 млн рублей (авансы) + 25 млн рублей (проценты)», — сказано в сообщении канала.

Финкельштейн, как сообщает Mash, подтвердил получение денег от Шнурова и дал понять, что инцидент исчерпан.

Ранее мы писали, что Шнуров занял первое место в списке самых дорогих артистов для новогодних корпоративов — за его выступление придётся отдать 25 млн рублей.