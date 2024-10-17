Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве
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49-летнего солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова доставили в больницу в Москве. Певцу стало плохо после перенесенной пневмонии. Подробности узнал Telegram-канал Mash.
Источник сообщил, что артист пожаловался врачам на слабость и артериальное давление. Медики приняли решение проводить обследование. Под подозрением была гипертоническая болезнь.
По данным Mash, в больнице у Игоря обнаружили артрит и подагру. О его состоянии пока ничего неизвестно. Сам Богомазов, а также его представители на связь после новостей о госпитализации не выходили.
Ранее появились новые подробности о состоянии госпитализированного актера Василия Ливанова. Его доставили в больницу в начале октября с подозрением на инсульт. Друг 89-летней звезды Юрий Энтин рассказал, что Ливанов постепенно идет на поправку.
Также недавно Лидия Федосеева-Шукшина вышла на связь после новостей о провалах в памяти после падения в доме.