«Дайте мне спокойно пожить»: Федосеева-Шукшина вышла на связь после новостей о провалах в памяти

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина вышла на связь после новостей об ухудшении ее состояния. Telegram-канал Mash сообщал, что у нее появились пробелы в памяти после падения в доме. Но сама звезда это опровергла.

В беседе с Kp.ru Федосеева-Шукшина заявила, что у нее дома даже нет лестниц, чтобы с них падать, поэтому распространившаяся в СМИ информация является ложной. Артистка призналась, что у нее все хорошо, и за ней присматривает дочь Ольга.

«Что вы меня раньше времени хороните? Каждому свой час. Дайте мне спокойно пожить», — отметила Лидия Николаевна.

По словам артистки, единственное, что ее сейчас беспокоит — это боль в суставах. Однако с этой проблемой сталкиваются многие пожилые люди.

«Я благодарю судьбу за жизнь, которую прожила и хочу еще пожить без „идиотских“ новостей про себя», — подчеркнула Федосеева-Шукшина.

Ранее дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что ее сестра Мария отстранилась от семьи и не помогает матери.