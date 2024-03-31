Солист «На-На» Владимир Политов раскрыл размер пенсии и концертных отчислений Алибасова

76-летний продюсер Бари Алибасов продолжает получать свою долю с концертов группы «На-На». Его доходы раскрыл солист коллектива Владимир Политов.

Алибасов получает 20% с концертов группы. С каждого выступления, а их в месяц примерно 15, ему отходит где-то 100 тысяч рублей — это где-то 1−1,5 млн рублей в месяц, пояснил солист группы.

Настоящая пенсия продюсера тоже достойная. Он получает надбавку в 38 тысяч рублей как заслуженный артист РФ.

«И потом он еще получает надбавку как человек, на голове которого испытывали ядерную бомбу. В Семипалатинске ядерный полигон, он же рядом, в Чарске, жил», — раскрыл доходы артиста Политов в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

25 февраля в СМИ и социальных сетях появились новости, что Бари Каримович попал в клинику. Сообщалось, что ему стало плохо, после чего было принято решение вызвать медиков, а те настояли на госпитализации. Затем после обследования у него диагностировали инсульт.

Рассказывая о причинах инсульта, наследник основателя группы «На-На» рассказал, что у него есть несколько предположений. Одно из них «слишком высокая половая активность» Алибасова-старшего, который недавно женился в седьмой раз.

После продюсер назвал себя самым здоровым человеком в Москве. Он заявил, что посещал больницу для сдачи анализов, а с его самочувствием все в порядке.