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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 апреля 2024, 17:36
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«Был не против мимолетных романов, но не браков»: экс-солист «На-На» раскрыл строгие требования Бари Алибасова

Экс-солист «На-На» Соколов заявил, что Алибасов разрешал романы и был против браков.
«Был не против мимолетных романов, но не браков»: экс-солист «На-На» раскрыл строгие требования Бари Алибасова

© Starface.ru

Продюсер Бари Алибасов разрешал участникам группы «На-На» романы с девушками, но был против браков. О его строгих требованиях к участникам коллектива рассказал экс-солист Павел Соколов.

Подробностями он поделился в интервью «Вечерней Москве».

Соколов подтвердил, что Алибасов «был строг», но его уроки, признается артист, «пригодились неоднократно». Продюсер убеждал молодых исполнителей, что самое важное – это зритель, и не давал музыкантам «возгордиться». Еще одно требование Алибасова касалось отношений с противоположным полом.

«Бари не был против наших мимолетных романов с девушками, но ему совсем не нравилось, когда отношения перерастали в брак», - поделился Соколов.

Он добавил, что несмотря на недовольство Алибасова, «многочисленные свадьбы» случались. Продюсеру оставалось смириться и «время от времени ворчать».

Ранее другой солист «На-На» Владимир Политов раскрыл пенсию Алибасова и рассказал, что с каждого концерта коллектива ему отчисляется примерно 100 тыс. рублей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Вечерняя Москва»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Бари Алибасов
певец
На-На
роман