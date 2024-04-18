«Был не против мимолетных романов, но не браков»: экс-солист «На-На» раскрыл строгие требования Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов разрешал участникам группы «На-На» романы с девушками, но был против браков. О его строгих требованиях к участникам коллектива рассказал экс-солист Павел Соколов.

Подробностями он поделился в интервью «Вечерней Москве».

Соколов подтвердил, что Алибасов «был строг», но его уроки, признается артист, «пригодились неоднократно». Продюсер убеждал молодых исполнителей, что самое важное – это зритель, и не давал музыкантам «возгордиться». Еще одно требование Алибасова касалось отношений с противоположным полом.

«Бари не был против наших мимолетных романов с девушками, но ему совсем не нравилось, когда отношения перерастали в брак», - поделился Соколов.

Он добавил, что несмотря на недовольство Алибасова, «многочисленные свадьбы» случались. Продюсеру оставалось смириться и «время от времени ворчать».

Ранее другой солист «На-На» Владимир Политов раскрыл пенсию Алибасова и рассказал, что с каждого концерта коллектива ему отчисляется примерно 100 тыс. рублей.