Солист группы «Би-2» Лева* прилетел в Израиль

Лева* (признан иноагентом на территории РФ) из группы «Би-2» прибыл в Израиль. Эту информацию подтвердил РИА Новости представитель МИД страны Лиор Хайят.

Он отметил, что солист группы Егор Бортник* (настоящее имя артиста), у которого есть гражданство Израиля, находится в стране.

Лева* — единственный участник группы «Би-2», которому разрешили вылететь в Израиль после ареста в Таиланде.

Напомним, «Би-2» задержали 25 января в Таиланде после концерта в одном из клубов Пхукета. Музыкантам выписали штраф и запретили въезд в страну на пять лет. Причиной ареста стали некорректные визы. Из-за них музыканты нарушили миграционное законодательство страны.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что самым страшным для «Би-2» станет возвращение в РФ. Подробности читайте в этой статье.

*(признан иноагентом на территории РФ)