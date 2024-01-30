Депутат Милонов заявил, что самым страшным для «Би-2» станет возвращение в РФ

Самым страшным для участников группы «Би-2» станет возвращение в Россию. Соответствующее мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Депортации в Россию, то есть возвращения на Родину, эти негодяи боятся больше всего», - сказал политик. Его слова приводит Kp.ru.

По словам депутата, музыканты, которых раскачали российские продюсеры, «запаслись иностранными паспортами» на всякий случай.

Парламентарий уверен: эти исполнители давно перестали быть русскими. Милонов назвал их «предателями», которые распространяют «гадость» про Родину.

Депутат считает, что лучшим исходом будет, если группа «пропадет вообще» и станет историей. Любое упоминание о ней, размышляет Милонов, следует исключить, а «России они даром не нужны».

Ранее стало известно, что участники «Би-2», имеющие гражданство РФ, отказались от встречи с российским консулом. Говорилось, что музыкантов могут депортировать в Израиль, но позже участники коллектива опровергли подобные сообщения.