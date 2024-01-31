Раскрыта причина задержания группы «Би-2» в Таиланде

Организаторы концерта группы «Би-2» в Таиланде объяснили, что причиной задержания музыкантов стали некорректные визы. Компания взяла на себя ответственность за случившееся.

Компания подтвердила, что организовывала концерт группы в Таиланде. Для его проведения были получены все необходимые документы, договоры и разрешения в соответствии с требованиями законодательства.

«Однако визы для выступающих артистов были оформлены некорректно: для участников группы была оформлена туристическая виза», — говорится в Telegram-канале организаторов.

Выступление с некорректными визами нарушает миграционное законодательство Таиланда. Группа «Би-2» не несет ответственности за данную ошибку, подчеркнули в компании.

Напомним, «Би-2» задержали 25 января в Таиланде после концерта в одном из клубов Пхукета. Музыкантам выписали штраф и запретили въезд в страну на пять лет. Позже единственному участнику коллектива разрешили вылететь в Израиль.