Соколовский выступил в защиту русской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Известный певец Влад Соколовский рассказал, что зрителям следует продолжить смотреть российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь», поскольку в следующих эпизодах проект способен увлечь внимание зрителя. Его слова приводит Пятый канал.

«Вспоминая эмоции людей после просмотра первых эпизодов оригинального сериала, то главные герои бесили людей. А потом, когда у них раскрылись чувства, все стали умиляться», — отметил музыкант.

Артист подчеркнул, что создатели российской версии сериала не прогадали, пригласив на главную роль звезду «Трудных подростков» Никиту Волкова. Соколовский уточнил, что на эту роль претендовали свыше 50 актеров, поэтому «выбор пал неслучайно».

Ранее певец Егор Крид заявил, что отказался от роли Серкана в российской адаптации «Постучись в мою дверь» из-за гонораров.

Также сообщалось, что актриса из «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел кардинально сменила имидж перед свадьбой с миллиардером.