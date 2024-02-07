Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел кардинально сменила имидж перед свадьбой с миллиардером

Актриса Ханде Эрчел решила кардинально сменить имидж перед свадьбой с миллиардером. Отменим, что это уже не первый эксперимент со внешностью, на который решается звезда сериала «Постучись в мою дверь». Однако в этот раз, в отличие от предыдущего, фанаты остались довольны.

В прошлом году турецкая знаменитость шокировала поклонников, показав им свой новый цвет волос. Яркая шатенка захотела перемен и покрасилась в рыжий. Впрочем, несмотря на то, что сама Ханде была довольна своей внешностью, в Сети ее многие раскритиковали. Пользователи писали, что она испортила себя, и просили ее вновь отправиться в салон красоты. И в начале 2024 года артистка действительно решила вернуться к себе прежней.

В личном блоге Эрчел опубликовала фото из Лондона, на которых предстала с родным цветом волос. Так что вполне вероятно, что на эксперимент она пошла только ради роли.

Напомним, что совсем скоро должна состояться свадьба актрисы с одним из самых влиятельных турецких миллиардеров Хаканом Сабанджи. Несмотря на то, что мать бизнесмена не в восторге от деятельности будущей невестки, молодые люди все равно активно готовятся к торжеству.

Ранее Ханде Эрчел опубликовала редкое фото покойной матери.