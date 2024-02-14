Егор Крид отказался от роли Серкана в «Постучись в мою дверь» из-за гонораров. Певец рассказал об этом в соцсети.

В феврале 2024 года состоялась премьера сериала «Постучись в мою дверь». Режиссеры из России решили показать свою версию нашумевшего турецкого проекта. Как выяснилось, Егор Крид мог сыграть главную роль в сериале. Однако он отказался от съемок из-за гонораров. Кроме того, певец и команда проекта не сошлись в рабочем графике.

«Там нужно было сниматься шесть месяцев, каждый день съемок. И это очень дорого. В итоге они сняли каких-то других актеров», — высказался артист.

Егор считает, что он не будет жалеть из-за отказа от съемок в сериале.

Напомним, что главная роль досталась Никите Волкову. Также к проекту присоединились Лиана Гриба, Анна Невская и Влад Соколовский.

Ранее Влад Соколовский высказался о критике российской версии «Постучись в мою дверь». Подробности смотрите в этой статье.

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