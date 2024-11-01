Софья Синицына вышла в свет после сообщений о романе с Федором Бондарчуком. Об этом сообщает издание PEOPLETALK.

В Москве состоялась премьера сериала «Дайте шоу». Мероприятие посетили Милош Бикович, Игорь Верник, певица Алсу, Софья Синицына и другие звезды. Софья вышла в свет после слухов в романе с Федором Бондарчуком, с которым она снималась в сериале «Чистые».

Синицына выбрала для мероприятия черное платье, подчеркнувшее фигуру, и надела на голову аксессуар в виде короны. Актриса охотно позировала фотографам, но от общения с прессой отказалась.

Отметим, что ни Софья, ни Федор не комментируют слухи о романе.

Ранее актриса Софья Синицына перешла на мат, услышав вопрос о романе с Федором Бондарчуком. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ольга Бузова осудила Веронику Степанову после ее оскорблений Светланы Бондарчук.