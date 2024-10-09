Актриса Софья Синицына перешла на мат, услышав вопрос о романе с Федором Бондарчуком

Актриса Софья Синицына довольно эмоционально ответила на вопрос журналистов по поводу слухов о романе с режиссером Федором Бондарчуком. Она дала понять, что ей все равно на разговоры, и они никак не касаются ее работы. Об этом сообщает Kp.ru.

Сотрудники СМИ попытались узнать у Софьи, что она думает по поводу сплетен, которые обсуждают сейчас в кулуарах. Но развернутый комментарий так и не получили. Синицына перешла на мат.

«Мне вообще [все равно]», - заявила Софья.

Ничего ответить не смогла и мама актрисы. Она заявила, что не дает никаких комментариев по этому поводу.

Между тем, слухи о разводе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой обрастают подробностями. В окружении пары рассказали, что инициатором расставания выступила актриса. Она сейчас вместе с сыном живет в Петербурге, а ее муж в Москве. При этом режиссер не оставляет попыток воссоединиться с супругой. Также, по словам источников, причина кроется вовсе не в измене Федора, а в разных образах жизни звезд.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что говорят о Софье Синицыной в звездных кругах.