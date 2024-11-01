«Пробивание дна»: Ольга Бузова вмешалась в конфликт Степановой и Бондарчук

Ольга Бузова осудила Веронику Степанову после ее оскорблений Светланы Бондарчук. Певица прокомментировала конфликт знаменитостей в Telegram-канале.

В личном блоге психолога появилось видео, во время которого она раскритиковала внешность Светланы, сравнив ее с мужчиной. Бузова встала на защиту Бондарчук и назвала ее «невероятно красивой». По мнению знаменитости, Светлана обладает не только безупречной внешностью, но и чистой душой, «а это самое главное в любом человеке».

«Ты стильная и потрясающая! Не смей даже говорить, что твоя внешность не безупречна. Тебе хотят подражать миллионы девчонок нашей страны. Ты не только невероятна красивая внешне, но и внутренне. А какие у тебя ноги, о Боже, мне хотя бы частичку их!» — написала Ольга.

Также Степанова высказалась про особенную дочь Светланы, заявив, что она давно не живет с матерью. Бузова прокомментировала и это, отметив, что Вероникой «правит хайп».

«Когда Вероника унижает и придумывает в своей, явно не очень здоровой голове, факты о публичных людях, мы все закрываем на это глаза, но когда она оскорбляет детей, и в том числе особенных — это пробивание дна! Для меня это верх цинизма и жестокости», — резюмировала артистка.

Ранее Лерчек пожаловалась на шоу «Звезды в джунглях» и получила ответ от Ольги Бузовой. Подробности читайте в этой новости.