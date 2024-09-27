Софья Синицына пошутила о свадьбе после новостей о романе с Федором Бондарчуком. Актриса опубликовала мем в личном блоге.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поговаривают, актеры расстались из-за творческих разногласий и романа Федора с Софьей, с которой снимался в сериале «Чистые». Синицына отрицает связь с режиссером и иронизирует над слухами.

В личном блоге Софья опубликовала забавную картинку, на которой девушка начала планировать свадьбу после сообщения: «Привет».

Также актриса поделилась своей фотографией, сопроводив ее смеющимся смайликом и песней «Самолеты». В композиции Жени Трофимова звучат слова: «Все думаю о тебе, от посадки до полета».

Несмотря на ироничное отношение к скандалу, актриса удаляет комментарии, в которых звучат обвинения в разводе Федора и Паулины.

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