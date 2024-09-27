41-летняя певица Алсу показала себя без макияжа и фильтров
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Певица Алсу опубликовала в Сети кадры, на которых показала себя без макияжа и фильтров. Звезда посетила косметологические процедуры, для которых ей потребовалось смыть косметику.
В последнее время артистка стала активнее вести свой блог в соцсети. Она ежедневно показывает поклонникам свою жизнь и делится секретами красоты. По ее признанию, оставаться красивой и молодой во многом ей помогают различные процедуры. Например, очищение кожи лица, увлажняющий пилинг, укрепляющие маски и многое другое.
Сейчас Алсу 41 год, но многие фанаты отмечают, что она совсем не выглядит на свой возраст. Даже без макияжа и фильтров у Алсу гладкое и подтянутое лицо.
К слову, пользователи Сети отмечают, что певица изменилась в лучшую сторону после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. По их мнению, Алсу буквально «расцвела». Она посещает различные светские мероприятия, позволяет себе надевать более смелые и открытые наряды, чем раньше. Сама артистка тоже заявляла, что чувствует себя лучше, так как теперь сосредоточена на себе.
Напомним, что причины развода бывшие супруги не озвучивают. Но Алсу намекала на то, что виновата неверность Абрамова. Причем она спровоцировала слухи, что любовницей предпринимателя была модель Анастасия Решетова. Блогерша эту информацию не подтверждает.
Ранее певица Алсу намекнула, что Ян Абрамов мстит ей после расставания.