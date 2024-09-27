41-летняя певица Алсу показала себя без макияжа и фильтров

Певица Алсу опубликовала в Сети кадры, на которых показала себя без макияжа и фильтров. Звезда посетила косметологические процедуры, для которых ей потребовалось смыть косметику.

В последнее время артистка стала активнее вести свой блог в соцсети. Она ежедневно показывает поклонникам свою жизнь и делится секретами красоты. По ее признанию, оставаться красивой и молодой во многом ей помогают различные процедуры. Например, очищение кожи лица, увлажняющий пилинг, укрепляющие маски и многое другое.

Сейчас Алсу 41 год, но многие фанаты отмечают, что она совсем не выглядит на свой возраст. Даже без макияжа и фильтров у Алсу гладкое и подтянутое лицо.