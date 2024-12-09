Софья Эрнст пришла на открытие катка в шубе за миллионы рублей

Актриса Софья Эрнст похвасталась шубой за миллионы рублей. Жена генерального директора Первого канала пришла в шубе необычной расцветки на открытие катка в ГУМе. Фотографы запечатлели 36-летнюю звезду в роскошном наряде.

Звезды кино и шоу-бизнеса побывали на традиционном мероприятии, посвященном открытию катка в центре столицы. Гости были в верхней одежде, так как все проходило на свежем воздухе. Софья остановила свой выбор на шубе из недавно открывшегося бутика «Хохлома х Алена Ахмадуллина».

Леди Mail сообщает, что стоимость этого наряда из натурального меха составляет 4,9 миллиона рублей. Софья также примерила акцентные серьги и сделала высокую прическу.

Также на Красной площади отметились другие знаменитости. Среди них была 39-летняя артистка Елена Захарова. Но она надела ярко-розовый горнолыжный комбинезон. Свой образ звезда дополнила красной сумочкой на цепочке и теплой шапкой.

Ранее мы писали о том, что открытие катка в ГУМе посетила Татьяна Михалкова. Она пришла с внуком Андреем Баковым. Женщина появилась в черном ободке с бантиком.

Также стало известно о том, как телеведущая Мария Киселева сохраняет стройную фигуру. Она призналась, что не сидит на диетах, но следит за питанием.