77-летняя Татьяна Михалкова появилась на ГУМ-катке в черном ободке с бантом

77-летняя жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна появилась на открытии ГУМ-катка на Красной площади. Она была в легендарном черном ободке с бантом.

О появлении на светском мероприятии Татьяны Михалковой сообщает Woman.ru.

Заслуженный деятель искусств РФ редко появляется на светских мероприятиях. 5 декабря Михалкова пришла на ГУМ-каток. Она излучала счастливую улыбку. Михалкова была в черной шубе, поверх которой накинула ярко-красный шарф.

Бывшая модель недавно стала прабабушкой. В разговоре с журналистами Татьяна не могла об этом не сказать.

«Я сюда приходила с детьми, я сюда приходила с внуками и у меня появился правнук… Поэтому приду еще с правнуком», - заявила Михалкова и рассказала о предновогоднем настроении.

На вечере были также фигурист Александр Энберт, ведущая Елена Летучая, актриса Елена Захарова и другие.

Ранее сообщалось, что 22-летняя внучка Никиты Михалкова впервые стала мамой.