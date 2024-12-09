Ведущая шоу «Слабое звено» Киселева раскрыла секрет стройности

Спортсменка и телеведущая Мария Киселева поделилась секретами стройности. Звезда в интервью Леди Mail рассказала о том, почему не сидит на диетах.

Зрители полюбили женщину после выхода программы «Слабое звено». Многие обратили внимание, что она не меняется с годами и имеет стройную фигуру. Теледива признается, что давно не сидела на диетах.

«На диете я сидела в последний раз, когда готовилась к замужеству, то есть очень давно. Но за питанием своим, конечно, слежу – стараюсь отдавать предпочтение здоровой и простой пище, хотя и пирожок или булочку, если очень хочется, могу себе позволить», — поделилась Мария.

Несмотря на спортивное прошлое, сейчас звезда не так часто им занимается. По словам Киселевой, она старается много ходить пешком, кататься на велосипеде и плавать. Но больше всего ей нравится заниматься этим не одной, а с друзьями.

Телеведущая понимает, что для организма нужен отдых.

«Если уж говорить о полном восстановлении, то лучший отдых для меня — это сон. Или путешествие, пусть даже небольшое», – добавила она.

Ранее Мария Киселева объяснила, почему ее дочери решили уйти из спорта.