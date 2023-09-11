София Ротару в райдере требовала от организаторов концертов качественное питание

Певица София Ротару требовала от организаторов концертов качественное питание. Об этом сообщает портал StarHit, ссылаясь на данные за 2018 год.

По информации источника, Ротару имела простой райдер. Артистка требовала проезд в отдельном железнодорожном вагоне, машину представительного класса. Также у знаменитости было особое пожелание. Она просила у организаторов концерта запеченную курицу и десяток яиц.

«Дню к третьему курицей начинает питаться половина коллектива, потому что, как человек советской закалки, Ротару ничего не выбрасывает», — рассказывал концертный директор Сергей Лавров.

Напомним, что за последний год знаменитость сократила количество своих концертов. Также Ротару отказалась от общения со многими звездами из России.

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