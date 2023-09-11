Фигуристка Татьяна Навка вышла в свет с мужем тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В столице завершился показ ледового спектакля Навки. На протяжении нескольких дней москвичи могли посмотреть красочное шоу, постановщиком которого стал Пётр Чернышев. Спортсмен долгое время не появлялся на публике из-за болезни супруги. Однако на этот раз Татьяна смогла уговорить коллегу выйти на поклон к зрителям.

«Поздравляем с Днем города и желаем, чтобы солнце светило нам всем», — обратилась к жителям столицы Навка.

Напомним, что летом 2023 года супруг Анастасии не участвовал в гастрольном туре Татьяны. Поговаривают, Пётр отказался от выступления из-за плохого самочувствия избранницы.

Ранее мы писали о том, что Пётр Чернышев заработал на лечение тяжелобольной Заворотнюк 1,5 миллиона рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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