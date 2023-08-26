Стала известна судьба квартиры Софии Ротару в центре Москвы

София Ротару в течение двух лет не приезжает в Россию, певица обосновалась на вилле в Италии. Однако квартира в центре Москвы все это время остается пустой, и даже родственники туда не приходят.

Певица решила избавиться от ненужной недвижимости. Оказалось, что похожую квартиру в том же доме хотели продать за 60 миллионов. Однако покупателей на апартаменты Ротару будет сложно найти из-за обстановки в стране.

София Михайловна не оставит квартиру сыну Руслану, поскольку он унаследует и так приличное состояние звезды. Ходят слухи, что певица хочет подарить недвижимость женщине, которая правда нуждается в ней. Речь идет о помощнице по хозяйству.

Отмечается, что помощница по хозяйству является поклонницей Ротару ещё с советских времен, пишет kp.ru.

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