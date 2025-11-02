София Каштанова после прощания с Романом Поповым обратилась к его жене

София Каштанова трогательно вспомнила Романа Попова и обратилась к его жене.

Актриса с трудом сдерживала эмоции после прощания с близким другом и партнером по съемкам. 40-летний артист, известный зрителям по сериалу «Полицейский с Рублевки», ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием — раком головного мозга.

После церемонии прощания Каштанова записала видеообращение, в котором поделилась своими воспоминаниями о коллеге и выразила слова поддержки его семье.

«Сегодня простились с Ромочкой, наверное, с моим главным партнером. Сколько мы с ним прошли вместе, сколько мы физически прошли вместе в Китае, как много мы с ним работали. Ни с кем другим у меня не было столько совместных проектов», — сказала София.

Зрители полюбили тандем Попова и Каштановой по комедийному сериалу «Полицейский с Рублевки», где актеры блистали в дуэте. Позже они вместе участвовали и в реалити-шоу «Сокровища императора», где, по словам Софии, успели стать настоящей командой — не только на экране, но и в жизни.

В своем обращении актриса подчеркнула, каким внимательным и глубоким человеком был Роман.

«Обычно нам текст распечатывают на листе А4, а он распечатывал А4, разделенный на две части, — такая книжечка была. Когда он увидел, что мне это очень нравится, он стал давать мне, выделяя мой текст желтым. Роман так проделывал большую работу по подготовке к роли, и не только для себя, еще и для партнера. Он был невероятным», — поделилась София.

Актриса сказала несколько слов в адрес вдовы Романа Юлии Поповой, которая мужественно переживает утрату, оставаясь опорой для троих детей.

«Конечно, какая сильная его жена Юлечка, его дети. Я желаю им силы, всего самого-самого лучшего и доброго. Очень тяжело», — призналась актриса.

Каштанова призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся, но благодарна судьбе за возможность знать такого человека.

