«Рассказывал, как победил болезнь»: Роман Попов думал, что полностью вылечился от рака во время ремиссии

1 ноября в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве простились с умершим от рака Романом Поповым. На траурной церемонии побывал бывший солист группы «Челси», друг актера Роман Архипов. Певец рассказал, что звезда «Полицейского с Рублевки» до последнего надеялся победить рак.

Выпускник «Фабрики звезд» впервые встретился с актером на одном мероприятии много лет назад. Архипов и Попов не общались на ежедневной основе, но были хорошими друзьями.

«Роман мне рассказывал о том, как он победил болезнь. Он так с юмором об этом говорил, что чуть ли не в честь него хотели назвать, потому что настолько редкое было заболевание», — приводит слова артиста Voice.

В то время Роман, по его словам, даже не думал, что болезнь может вернуться и был уверен в полной победе над недугом.

В 2018 году у Романа выявили рак мозга. Через 7 лет у актера произошел рецидив: болезнь вернулась с осложнениями. Несколько месяцев назад актер признавался, что почти не видит, испытывает проблемы со слухом и передвигается с помощью близких. Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет.

