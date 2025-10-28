Умерший от рака Роман Попов появится еще в пяти фильмах

В ближайшие годы на российские экраны выйдут пять картин с участием актера Романа Попова. Звезда «Полицейского с Рублевки» успел сняться в них незадолго до смерти.

По данным Telegram-канала Mash, Роман не дожил всего месяц до премьеры новогодней сказки «Письмо Деду Морозу», в которой он снялся вместе с Натальей Орейро. Актриса собирается прилететь в Москву на показ, запланированный на 27 ноября.

Еще четыре картины с участием Попова находятся на стадии производства.

Напомним, Роман Попов умер в возрасте 40 лет. В 2018 году у него обнаружили злокачественную опухоль мозга. Артисту удалось выйти в ремиссию, но несколько месяцев назад случилось обострение. Состояние звезды резко ухудшилось в октябре. Как пояснила продюсер Наталья Громова, которая дружила с Романом, него выявили язву желудка и провели срочную операцию, которая не принесла результатов.

Также мы писали, что в Сети нашли последнее видеообращение Романа фанатам, в котором он поблагодарил за сбор средств на лечение.