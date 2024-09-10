«Собраться в нашем доме в Москве»: Орбакайте раскрыла мечту уехавшей Аллы Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте заявила, что она и ее мать Алла Пугачева мечтают собраться с родными в доме в Москве. Звезда дала интервью RTVI и рассказала о жизни.

Во время беседы исполнительница призналась, что у нее есть много любимых мест. Кристина назвала себя «человеком мира», который всегда найдет, где подзарядиться. Главное, что ее привлекает – душа и понимание.

«Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе», – заявила Орбакайте.

Женщина отметила, что им неважно – праздник ли это или просто посиделки в домашней обстановке. Они могут отпраздновать день рождения, Рождество или Пасху, приятно даже просто побыть вместе. Кристина дала понять, что скучает в разлуке с близкими.

«Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить», – добавила певица.

Ранее артистка Кристина Орбакайте рассказала о своем последнем концерте в России. Она назвала выступление в Санкт-Петербурге «заключительным», но ответила, когда сможет встретиться со своими фанатами из РФ.

Также стало известно о том, что Орбакайте отказалась от встреч с матерью после возвращения в США.