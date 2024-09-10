«Встретимся в лучшей жизни»: Орбакайте рассказала о последнем концерте в России

Известная певица Кристина Орбакайте рассказала о последнем концерте в России. Ее слова приводит RTVI.

Как призналась исполнительница, после концерта в Петербурге в марте текущего года у нее «не получилось больше проехаться по России». Звезда назвала это шоу знаковым и «как бы заключительным».

«Например, в Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России. Не получилось у меня больше вот как-то проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», — поделилась артистка.

Орбакайте уточнила, что на мартовский концерт в Северной столице приехали ее фанаты и поклонники ее матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она добавила, что то выступление стало подарком от нее и ее звездной родительницы для преданных почитателей их творчества.

«Поэтому это был такой знаковый концерт для меня, и я потом со спокойной душой сказала всем: «Спасибо, люблю, до новых встреч» — и уехала», — высказалась Орбакайте.

Ранее мы писали, что Орбакайте отказалась от встреч с Аллой Пугачевой после возвращения в США.