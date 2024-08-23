Певица Кристина Орбакайте отказалась от встреч с Аллой Пугачевой после возвращения в США. Артистка рассказала о планах в соцсети.

Кристина вместе с мужем и дочкой все лето путешествовала по Европе, посетив Италию и Францию. В Сети предполагали, что певица доедет и до Прибалтики, где находится Алла Пугачева. Однако Орбакайте не была замечена в Юрмале. Более того, в конце августа она объявила о возвращении в США.

В личном блоге Кристины появилось фото из звукозаписывающей студии. Певица показала, как готовится к гастрольному туру.

«Включаюсь в творческий процесс после европейских каникул. Магия музыки», — написала певица.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте может вернуться в Россию ради участия в «Голубом огоньке». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алсу подала новый иск с требованием о разделе имущества с суммой, превышающей 10 млрд рублей.