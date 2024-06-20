Собиравшие деньги для ВСУ барды Никитины дадут концерт в российском городе

Российские барды Сергей и Татьяна Никитины, которых обвинили в финансировании ВСУ, планируют дать концерт в Санкт-Петербурге. На афишу выступления обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Из афиши следует, что концерт музыкантов в Северной столице запланирован на 28 июня. Цены на билеты стартуют от 3,3 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что обвиненный в помощи ВСУ Сергей Никитин провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве. Мероприятие состоялось в киноклубе «Эльдар» 9 июня. Уточняется, что артист выступил в качестве председателя жюри конкурса.

Позднее представители площадки объяснили, что Никитин оказался в жюри детского конкурса, а также наградил победителей, просто пройдя в киноклуб «Эльдар», где проводилось мероприятие, по билету. При этом на сцену Никитин якобы залез без приглашения.